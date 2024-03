"Hi havia vegades que no volia baixar perquè ho veia tan fosc que pensava que em posava a la gola del llop". És el record emocionat de la Maria Rosa Solé, veïna de Castellvell del Camp, qui amb tres anys va haver d'entrar en un dels dos refugis antiaeris del poble per protegir-se dels bombardejos durant la Guerra Civil espanyola. Amb 89 anys, aquest dissabte ha tornat a baixar pels estrets passadissos de l'equipament ubicat al carrer de Sant Jaume i localitzat el 2019 arran d'unes obres de pavimentació. El refugi es va construir el 1938 coincidint amb els atacs que patia la ciutat veïna de Reus. L'espai, d'uns 86 metres de llargada i 80 centímetres d'amplada, s'acabarà de museïtzar i es podrà visitar a partir de la setmana vinent.