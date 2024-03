L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, reivindica Sant Jordi des de tots els seus vessants: el cavaller, l'heroi i el màrtir. Ho fa en el llibre 'Sant Jordi, heroi i patró de Catalunya', editat per Cossetània i amb les fotografies d'Òscar Rodbag. Torra considera que s'ha "desvirtuat" i "comercialitzat" la figura i la història del cavaller, convertint-lo en un personatge "tou". "Maragall tenia raó, quan esculls com a patró del teu país un guerrer estàs enviant un senyal molt clar: que vols un poble que estigui disposat a tot", expressa en una entrevista a l'ACN. L'exmandatari reescriu la llegenda i la història del patró del país en una publicació "popular", on reflexiona sobre els símbols de Catalunya i els "monstres a combatre".