Òmnium Cultural ha engegat una campanya amb motiu de la diada de Sant Jordi que posa el focus en la necessitat de "dignificar" el paper de les biblioteques escolars en el foment de la lectura. A partir d'aquest dimarts dia 16 i fins al 23 d'abril, l'entitat pretén recollir milers de llibres per fer "créixer" aquests espais. Per contribuir en la campanya, han elaborat un catàleg amb un centenar de llibres que es podran comprar a les 134 llibreries que s'han adherit a la campanya. Un cop comprats, els llibres es dipositaran en els punts habilitats per Òmnium -entre els quals hi ha les mateixes llibreries-, i posteriorment es distribuiran a les més de 400 escoles que s'han sumat a la iniciativa.