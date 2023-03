Inspecció de Treball ha proposat sancionar Vueling amb 30.000 euros per exigir maquillatge i talons a les hostesses de vol, segons ha publicat aquest dimecres 'El Periódico' i ha pogut confirmar l'ACN. La proposta de sanció, per un cas de discriminació de gènere, és pionera, i lamenta que es demanin a les treballadores uns patrons estètics molt concrets que no han de complir els homes. Després d'una denuncia del sindicat de tripulants de cabina Stavla, la Inspecció considera que l'empresa comet una infracció "molt greu". Segons la Inspecció, Vueling podria vetllar per la imatge de la seva companyia de forma més equilibrada, sense perjudicar els drets fonamentals de les treballadores.