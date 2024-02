El Mobile World Congress (MWC) certifica aquest any que és un congrés que va molt més enllà de la telefonia mòbil i s'endinsa en la mobilitat del futur amb el primer cotxe volador o drons urbans. Les innovacions busquen solucionar congestions de trànsit i millorar la qualitat de l'aire o oferir alternatives per a fer trajectes més ràpids. Aquests prototips podrien arribar al mercat el 2025, però no tindran conducció autònoma fins més endavant. La intel·ligència artificial, omnipresent al congrés, també s'ha deixat veure al sector de la mobilitat amb un sistema per predir avaries del servei de bicicleta públic de Barcelona i l'ús de xatbots a Vueling.