El Mobile World Congress (MWC) certifica aquest any que és un congrés que va molt més enllà de la telefonia mòbil i s'endinsa en la mobilitat del futur amb el primer cotxe volador o drons urbans. Les innovacions busquen solucionar congestions de trànsit i millorar la qualitat de l'aire o oferir alternatives per a fer trajectes més ràpids. Aquests prototips podrien arribar al mercat el 2025, però no tindran conducció autònoma fins més endavant. La intel·ligència artificial, omnipresent al congrés, també s'ha deixat veure al sector de la mobilitat amb un sistema per predir avaries del servei de bicicleta públic de Barcelona i l'ús de xatbots a Vueling.

Milers de congressistes deambulen pel congrés des de dilluns a la recerca de les innovacions que marcaran els propers deu anys en tota mena de sectors. Un dels punts que més mirades ha acaparat és el prototip de vehicle volador, un cotxe que fa pensar en la ficció, però que els seus creadors han pensat per resoldre un problema molt quotidià: els embussos de trànsit i la contaminació a les ciutats. El cotxe, produït per Alef Aeronautics, ja ha rebut el certificat de vol per part de l'Administració Federal d'Aviació (FAA) dels Estats Units i ja accepta reserves dels primers clients. De moment, es pot visitar un primer prototip al pavelló 6, entre l'estand de la Mobile World Capital i el dels Mossos d'Esquadra.

El vehicle volador tindrà un preu de 300.000 dòlars

El vehicle "una obra d'art" d'enginyeria, segons els seus creadors, sortirà al mercat a finals del 2025 amb un preu de 300.000 dòlars. En aquell moment, només les persones amb llicència de pilot podran fer-lo volar. Les prestacions de conducció autònoma no estaran disponibles per limitacions de regulació en els pròxims cinc anys. "La idea és que aquest producte ha de poder ser assequible per una llar mitjana, i que arribi a costar uns 35.000 dòlars quan es produeixi de manera massiva", ha dit Konstantin Kisly, confundador d'Alef Aeronautics, ubicada a Califòrnia.

Amb dos tipus de modalitat de vol, un de vertical per a fer un "salt" curt -enlairant-se de forma vertical- i un que canvia la direcció del vehicle per a trajectes llargs, està pensat per fer-se servir aprofitant gran part de les infraestructures existents. Per a distàncies llargues, el vehicle tindrà una autonomia de 200 milles (320 quilòmetres) si circula per carretera i unes 110 milles (176 quilòmetres) si ho fa per aire.

Drons urbans, a finals del 2025

Comparteix la idea de no canviar de forma radical les infraestructures, una altra de les innovacions més visibles del saló. A l'entrada del Hall 3, sobresurt el dron urbà de la sud-coreana SK Telecom que permet fer proves de vol curtes amb quatre passatgers. La companyia amb seu a Seul ha dut al Mobile una versió a mida real del dron que ja va captar les mirades dels visitants l'any passat. El dron és elèctric, pot viatjar durant uns 30 minuts a alta velocitat i està aïllat del soroll. Està pensat per fer-se servir aprofitant gran part de les infraestructures existents.

D'inici, un vol amb aquest tipus de drons costarà entre 3 i 5 dòlars per quilòmetre, un preu que farà que sigui un producte exclusiu pensat per a directius de companyies o polítics que "necessiten anar a l'aeroport molt ràpid", ha exemplificat Zoe Choi, representant de la companyia.

Aquest vehicle de mobilitat urbana també comptarà amb un sistema de detecció de riscos bastat amb intel·ligència artificial que permetrà canviar la ruta o l'horari en cas de detectar problemes. En un primer moment, els vols es faran amb pilot, però l'objectiu és arribar a la conducció autònoma gràcies a la IA.

Conducció autònoma

De la mateixa manera que SK Telecom, altres empreses de telecomunicacions han fet una demostració de força amb productes pensats per la mobilitat del futur. És el cas de Xiaomi, que dedica gran part de l'estand a mostrar un cotxe elèctric amb capacitat autònoma de conducció, el Xiaomi SU7 que podria competir amb els models de Tesla. El vehicle elèctric podrà arribar a 265 quilòmetres hora i tindrà una autonomia de 800 quilòmetres. Entre les prestacions de conducció autònoma, hi ha la recerca d'aparcament sense la presència del conductor.

IA aplicada a l'aviació

La intel·ligència artificial, la tecnologia que està més present en l'edició d'aquest any del MWC, també ha irromput en l'àmbit de la mobilitat. Dos exemples ben diferents que s'hi poden veure són els del Bicing i l'aerolínia barcelonina. El director de Tecnologia de Vueling, Xavi Álvarez, explica que la companyia ja fa ben bé un parell d'any que treballa amb la IA "més tradicional" com la Machine Learning, sobretot en l'optimització de processos gràcies a la generació de dades; i que des del 2023 aplica la IA generativa, enfocada sobretot a millorar l'experiència del viatger.

L'aerolínia utilitza la IA generativa per intentar personalitzar el producte a cada un d'ells mitjançant diferents paquets. Així per exemple, si el client viatja amb la família la pàgina web o app de la companyia o app li oferirà un servei per gestionar les maletes o si qui viatja se l'identifica com un passatger de negocis se li oferirà prioritat per embarcar. Per a tot això, aclareix Àlvarez, Vueling utilitza sempre patrons anònims.

També l'utilitza per interactuar amb el client mitjançant xatbots. El director de Tecnologia de Vueling deixa clar que l'objectiu no és estalviar llocs de treball sinó donar servei als clients amb més vocació digital que volen una atenció personalitzada per resoldre la seva situació "en tres clicks" i prefereixen no fer la gestió per telèfon. En definitiva, resumeix, és una alternativa. "Entenem que hi ha clients que seguiran preferint una trucada i un contacte més humà", apunta.

Dins de l'optimització dels processos, Álvarez posa d'exemple la consulta que poden fer les tripulacions -com a cara visible de la companyia davant dels clients- a la IA per resoldre incidències derivades de retards i poder donar-los una resposta. En temps real, aquesta tecnologia consulta els documents interns de la companyia, els manuals d'operacions o analitza incidències històriques amb l'objectiu de proposar la millor resposta, afegeix Álvarez.

Álvarez reivindica "l'aposta molt forta i decidida de la tecnologia des de sempre". Actualment, la companyia està formada per 4.600 persones, de les quals 500 treballen com a desenvolupadors de software, anàlisis de dades i innovació. Dins d'aquest mig miler, s'inclouen socis locals de Barcelona i també de Saragossa, que actua com a 'hub' secundari de la companyia.

A banda, el directiu de Vueling detalla que l'aerolínia continua utilitzant altres tecnologies com la realitat virtual o la realitat augmentada, com per exemple la formació de les seves tripulacions o el reconeixement biomètric, que va començar a provar fa uns dos anys a l'aeroport del Prat i que ara ja es pot utilitzar en els de les Balears i Madrid i pròximament en dos més de les Illes Canàries.

Preveure les avaries al Bicing

Una de les propostes que presenta Eurecat en l'edició d'aquest any és un sistema que permet prevenir les avaries en la flota de 7.100 bicicletes compartides del Bicing, de les quals un 43% són elèctriques. Es tracta d'evitar avaries a les cadenes de la bici, rodes que acabaran punxades o bateries que es torben descarregades o que no carreguen. De moment, s'està testejant i compta amb la col·laboració del centre tecnològic Eureact, I2CAT i la UOC, amb el suport de Pedalem, empresa que gestiona el servei.

A través de la IA, s'agrupen les dades recopilades per intentar preveure quines de les bicicletes tindrà un problema. A l'any, la despesa per mantenir les bicicletes s'eleva a uns 300.000 euros anuals, segons explica el responsable de desenvolupament de negoci part digital d'Eurecat, Elías Gargallo.