Els pagesos gironins han buidat diversos camions plens de fruita i verdura que provenien del Marroc i que estan atrapats a l’AP-7. El tall s’ha fet a mitjanit i de manera simultània amb l’N-II, just al seu encreuament a Pontós (Alt Empordà). Els pagesos han rebentat les comportes d’almenys cinc camions que han detectat amb càrrega de fruita i verdura. Una càrrega que volen donar al banc dels aliments. El membre de Revolta Pagesa i d’Unió de Pagesos Jordi Ginebreda ha explicat que l’aturada de moment es preveu indefinida, ja que no han complert els compromisos. Ginebreda també ha explicat que han fet el tall amb cotxes que han anat reduint la marxa per evitar accidents i de seguida han avisat el 112.