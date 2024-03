L’Estat, la Generalitat i les comunitats de regants de la presa de Colomers i del Molí de Pals invertiran 35,8 milions d’euros (MEUR) a la millora de les infraestructures i la modernització de les dues comunitats. L’objectiu és estalviar entre un 10 i un 15% d’aigua a partir dels nous sistemes de regadiu que han de “fer viable” que es pugui seguir el rec i la producció en aquests dos espais del Baix Empordà. En concret, l’Estat aportarà el prop del 60% de la inversió, a través de fons Next Generation, mentre que la Generalitat n’assumirà el 30%. El 10% restants anirà a càrrec de les dues comunitats que han celebrat l’acord, si bé deixen clar que aquesta no és la solució per la sequera que estan patint actualment.