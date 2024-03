Un grup de treballadors de Danone a Parets del Vallès s’ha manifestat aquest dilluns al matí davant la fira Alimentaria per rebutjar novament el tancament de la planta i exigir-ne la continuïtat. Al voltant d’una desena d’empleats han criticat “l’enrocament” de la direcció en voler acomiadar els 157 treballadors de la fàbrica vallesana. La protesta arriba el tercer dia de la vaga que van començar dissabte i que preveuen allargar fins el dia 27. Una aturada amb la qual confien “fer recapacitar l’empresa per a què vegi la importància que té la fàbrica de Parets per a què els iogurts arribin a les cases”. Aquest dilluns, el comitè d’empresa i la direcció es reuneixen al Departament de Treball per intentar acostar posicions.