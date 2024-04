La falta de mà d'obra està impulsant el sector d'hostaleria i restauració a invertir en robòtica i maquinària i a buscar alternatives a fires professionals com Alimentaria i Hostelco. El saló, que se celebra fins dijous al recinte de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, dedica per primer any un espai a les solucions robòtiques on es poden veure robots cambrers, dispositius que carreguen maletes de forma automàtica, que netegen mil metres quadrats en una hora o carros ergonòmics per arrossegar 500 quilos empenyent amb un dit. Els impulsors dels projectes destaquen que no són eines que ara per ara puguin substituir els treballadors sinó que són un "complement" que millora l'organització de la feina, en un sector on "hi ha molta rotació".