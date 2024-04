La UGT reivindicarà el Primer de Maig l'aplicació de la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores pactada per PSOE i Sumar l'octubre passat. Tot i que el sindicat considera que la reducció "no és suficient", ho veu com un primer pas per aconseguir la jornada de 35 hores i el seu objectiu final, que és la jornada de 32 hores, és a dir, de quatre dies. Ho ha explicat el secretari general del sindicat a Catalunya, Camil Ros, abans de l'assemblea de delegats del sindicat a Lleida per preparar l'1 de Maig, que enguany coincidirà en plena campanya electoral. El 12-M marcarà els discursos de la jornada, ha dit Ros, que ha afegit que també reivindicaran la importància del sindicalisme en la millora dels drets dels treballadors.