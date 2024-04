El Govern ha constituït aquest dilluns a la tarda la Taula de coordinació dels ports de Catalunya, un nou òrgan que ha de servir per establir col·laboracions i projectes comuns entre tots els ports catalans, inclosos els d'interès general de Barcelona i Tarragona. La consellera de Territori, Ester Capella, ha avançat que la mesa es reunirà cada sis mesos i servirà per abordar "reptes estratègics" que comparteixen totes les infraestructures portuàries com la descarbonització o una millor xarxa ferroviària. "S'han tractat tres temes essencials: el paper del Govern en el sistema portuari català, la necessitat de disposar de les millors connexions ferroviàries i l'aposta clara per les terminals intermodals", ha enumerat Capella.