El diputat de Junts Eduard Pujol ha dit 'sí' en la votació de la investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo. Encara que després ha rectificat dient 'no' mentre tornava a seure al seu escó, no ha estat a temps de modificar el seu vot inicial, que la Mesa del Congrés ha comptabilitzat com a nul. En la votació per crida d'aquest divendres en què Feijóo n'hauria tingut prou amb una majoria simple, Pujol ha respost 'sí' i mentre tornava a seure s'ha adonat de l'error i ha canviat la resposta. Tanmateix, la confusió del juntaire ha fet que Feijóo hagi obtingut un 'no' menys dels previstos -177 en lloc de 178-. El líder del PP només ha comptat amb els 172 vots dels diputats del PP, Vox, UPN i CC.