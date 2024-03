La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que se sent perseguida des de fa 5 anys. La presidenta madrilenya s'ha pronunciat en una visita a Castelldefels, després que aquest dimarts 'Eldiario.es' ha fet públic que la Fiscalia Provincial de Madrid ha denunciat la seva parella i empresari, Alberto González Amador, per un frau fiscal en l'Impost de Societats de 350.951 euros suposadament comès durant els anys 2020 i 2021 amb factures falses i societats pantalla. Díaz Ayuso ha assegurat, a més, que la Moncloa ha pressionat els mitjans de comunicació per moure el tema: "Aquí no hi ha cap trama ni xarxes paralel·les", ha defensat, tot destacant que no té la denúncia no té cap relació amb la comunitat que presideix.