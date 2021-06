Nicolasa Zapata Agüero viu al barri gironí Font de la Pólvora. Els veïns i veïnes la coneixen com a ‘Nico’. I la Nico ha estat i és una figura important pel barri.

Ella, que no va poder estudiar, ha treballat perquè els nens i nenes de la Font de la Pólvora que sí que tenen aquesta oportunitat, l’aprofitin. Gràcies a la seva tasca com a promotora i dinamitzadora escolar «de forma totalment altruista i des de l’anonimat», Zapata ha fet que els alumnes -tant de primària com d’ESO- tinguessin ganes d’anar als centres escolars i aprendre.

De fet, la seva tasca ha contribuït a disminuir l’absentisme escolar que pateix el barri.

La dedicació de la gironina -que continua avui en dia, un cop jubilada del mercat- no només ha implicat a l’alumnat, sinó també a les seves famílies. La Nico ha estat un enllaç clau entre els centres i les llars, parlant i conscienciant les mares i pares del barri sobre la importància de l’educació.

Per tot això, ahir al migdia se li va entregar una placa de reconeixement en un acte sorpresa en què va assistir molta gent. La placa es penjarà a l’escola Font de la Pólvora.

La iniciativa va ser de la Xarxa Dones Girona, que des del 2014 ha lliurat una cinquantena de plaques d’aquest tipus a dones «que han fet una tasca social a la ciutat». «Les volem reconèixer en vida i col·locar les plaques en llocs visibles del barri, com a homenatge a la tasca social que han fet», va dir Montse Mateu, membre de la xarxa.

La regidoria de Ciutadania de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Cedacers, va dir: «Un homenatge molt merescut. Amb la seva dedicació ha aconseguit que molts nens i nenes hagin pogut anar a l’escola Entregada al barri, continua ajudant i lluitant per tot aquell que ho necessita de manera incondicional».