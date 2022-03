El viatge solidari de Xavier Sargatal ha finalitzat després de recórrer més de 6.000 quilòmetres per Europa. El gironí va desplaçar-se fins a Polònia per recollir diversos refugiats ucraïnesos que, en aquests moments, ja es troben a Catalunya. Sargatal, ja des de Girona, ha volgut agrair a tots aquells que han fet possible aquest viatge solidari.

