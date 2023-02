Tres dotacions dels Bombers s'han mobilitzat aquest dissabte a la tarda per extingir l’incendi que es va declarar en un vehicle d’escombraries mentre realitzava el servei al carrer de la Pineda, al barri gironí de Vila-Roja. Es desconeixen les causes que han provocat el foc i no s'han hagut de lamentar ferits.

