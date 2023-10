La 15a edició de la Catosfera ha arrancat aquest dijous al matí amb dues activitats per estudiants a l'Espai Caixa de Poeta Marquina de Girona. La jornada ha començat a tres quarts de dotze amb un qüestionari en línia sobre el món digital, dirigit pel creador de continguts Albert Roig, i ha continuat a la una amb un taller pràctic de creació de videojocs, a càrrec d'Enric Soldevila. L'edició d'enguany se centra en la intel·ligència artificial perquè segons el director de la Catosfera, Joan Camp, "en l'últim any ha estat el més destacat de la tecnologia i no para de créixer". I ha afegit que "la gent en sent a parlar molt, però hi pot interactuar molt poc". Per això, la jornada de divendres s'ha destinat totalment a aquest tema.