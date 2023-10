La companyia de baix cost Raynair ofereix bitllets per a nou destinacions diferents des de l'aeroport de Girona per a l'hivern, més del doble que l'any passat. Tot i que l'aerolínia encara no ha comunicat de forma oficial la programació de vols, des del portal web ja es poden comprar els bitllets per a aquestes nou destinacions. Es mantenen les connexions amb Londres Stansted, Pisa, Baden-Baden i Cracòvia que ja hi havia l'hivern passat. A més, s'hi sumen els de Birmingham, Belfast, Düsseldorf, Brusel·les Charleroi i Màrraqueix. El president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha avançat que aviat podrien aterrar noves aerolínies a la terminal gironina.