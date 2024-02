Marta Cortizas del Celler de Can Roca de Girona ha estat proclamada com a Millor Sommelier de Catalunya 2024 després de tot un dia de concurs a la Universitat de Cervera. La delegada comercial de Juvé & Camps de Sant Sadurní d'Anoia, Anna Casabona, ha quedat en segona posició, i Christian Betoret de Mas de la Sala de Sallent, ha estat el tercer classificat. Els guardons s'han donat en el marc d'un sopar organitzat per l'Associació Catalana de Sommeliers (ACS). La seva presidenta, Anna Vicens, ha destacat que aquest ofici viu un bon moment i que cada vegada hi ha més demanda de professionals ja que ara ja no cal ser un "restaurant top" per tenir aquesta figura al servei dels clients.