Girona ja no té cap cabina de telèfon als carrers de la ciutat. L'última que hi quedava, al final de la Rambla, s'ha retirat aquest divendres al matí. Estava en desús -de fet, el telèfon no funcionava- i oferia una imatge bastant degradada, perquè estava plena de guixots i amb nombrosos cartells enganxats a banda i banda. Uns operaris l'han desfalcada del terra i amb l'ajuda d'un camió grua se l'han emportada a desballestar. El mòbil i les noves tecnologies han fet que les cabines ja no siguin necessàries; de fet, en els darrers anys a la ciutat el seu nombre ha anat clarament a la baixa. Les tasques per retirar-la s'han viscut entre la indiferència, la curiositat i els records entre els gironins que passaven per aquest punt de la Rambla.