Unes 500 persones s'han concentrat a Girona per reclamar més cabal als rius i denunciar la "mala gestió" que consideren fa el Govern dels recursos hídrics. "El sistema econòmic no s'adapta a la disponibilitat del recurs, sinó que hem creat unes necessitats que s'han de cobrir amb una aigua que no tenim", critica el portaveu d'Aigua és Vida a Girona, Pau Masramon, que considera que l'única opció per revertir la situació és "un canvi de mentalitat". La manifestació ha aplegat entitats ecologistes de tot el territori. "Un factor tan important com és l'aigua ha aconseguit que treballem plegats", ha celebrat el portaveu de l'Associació de Naturalistes de Girona, Raúl Domínguez. L'acte ha acabat amb una palanganada reivindicativa sobre l'Onyar.