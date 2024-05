L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha lamentat les bretolades contra botigues de ciclisme i ha anunciat un pla d'acció per trobar "l'equilibri" entre aquests negocis i la ciutat. A les pintades que ja van patir algunes botigues a principis de mes, aquest últim cap de setmana se n'hi han sumades d'altres. A més, també s'han posat escuradents trencats i silicona als panys d'alguns establiments. L'alcalde afirma que "la crítica i la mobilització" sempre s'ha de fer "de manera constructiva" i per això subratlla que aquest pla integral, que a més de gestionar els fluxos de ciclistes també abraçarà àmbits com la llengua, la mobilitat o l'habitatge, ha de permetre "que els veïns puguin fer la seva vida i els comerços obrir amb normalitat".