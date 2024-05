Els alcaldes de Sant Julià de Ramis i de Sarrià de Ter (Gironès) critiquen que l'estat espanyol els ha fet gastar "temps i diners" en un projecte per reformar l'N-II que ha quedat "en un calaix". Marc Puigtió i Isaac Ramió lamenten que han destinat més de 20.000 euros als avantprojectes per pacificar la carretera, que és titularitat de l'Estat, per optar als fons europeus Next Generation. El cost global de l'obra pujava a uns 23 milions. Els alcaldes asseguren que han complert amb tot allò que els han demanat però que, finalment, l'Estat els ha comunicat que no compleixen els requisits. Puigtió i Ramió creuen que s'ha "perdut una oportunitat" per tirar endavant una proposta que suposava "un abans i un després" per a les poblacions.