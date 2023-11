Més d'una vuitantena de representants d'organitzacions internacionals s'han reunit aquest dilluns al Palau de Pedralbes de Barcelona en el marc de la primera edició de la cimera 'The Nonviolence Factory', des d'on han reclamat l'alto el foc a Gaza i "posar fi a l'apartheid israelià". Així ho ha defensat Luca Gervasoni, director de l'Institut Novact de Noviolència, que també ha apuntat que la cita "és una oportunitat per promoure la llei internacional" i "fer una crida a l'acció per l'accés humanitari a Gaza". La cimera, que ha començat aquest dilluns i s'allargarà fins dimecres, pretén ser un espai per intercanviar bones pràctiques entre països i respondre de forma no violenta a l'onada autoritària creixent a la regió euromediterrània.