El Gastronòmic Fòrum Barcelona 2023 ha obert les seves portes aquest dilluns en l’edició més gran fins el moment. Fins dimecres la fira compta amb tota mena de propostes per als professionals de l’hostaleria, el comerç especialitzat i la gastronomia. La cita compta amb 350 empreses participants i un major protagonisme de 200 petits productors enogastronòmics de Catalunya, Galícia, Menorca, Burgos i Granada. Entre les principals novetats de la cita gastronòmica hi ha croquetes de panettone, cervesa blava amb filosofia medicinal, sobrassada amb carn japonesa de Wagyu, sticks de peus de porc, xurros de moniato o gelats de cafè ristretto amb xocolata. El fòrum impulsa 120 activitats amb 200 ponents com Joan Roca, Albert Adrià o Jesús Sánchez.