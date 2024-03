Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada han detingut tres homes – de 59, 41 i 37 anys- i una dona de 31, com a presumptes autors de nou delictes de robatori amb força a l'interior de domicili a Santa Margarida de Montbui, Igualada, Girona i la Llagosta. Les detencions es van produir el 21 de març, però la investigació va començar al febrer, arran d'un robatori a Igualada. Els autors van forçar la porta amb la tècnica 'bumping' i es van emportar joies i diners en efectiu. En els últims mesos es van descobrir altres delictes on es feia servir una metodologia semblant. Els robatoris es cometien en horari laboral o escolar, en blocs de pisos amb múltiples veïns i en zones de fàcil accés a vies ràpides per facilitar la fugida.