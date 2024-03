El pla de xoc contra el coipú, un rosegador invasor originari de la Patagònia, ha aconseguit frenar l'expansió de l'espècie a les comarques gironines i n'ha reduït la població en un 40%. "Podem assegurar que no hi ha hagut cap nova colonització", subratlla la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas. D'ençà que al gener de l'any passat la Generalitat va posar en marxa dues brigades específiques per atacar la proliferació de coipús, se n'han capturat 1.548 (cosa que multiplica per cinc les xifres anteriors). A més, en aquells llocs on el rosegador feia més mal, com els parcs naturals o els arrossars del Baix Ter, hi ha hagut una disminució "dràstica" de l'espècie -en aquests casos, fins al 90%- que han permès minimitzar-ne els danys.