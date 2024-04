Les entitats End Fossil, Joventut pel Clima- Fridays for Future, Futuro Vegetal i Arran es manifestaran el pròxim 8 de juny a Barcelona per exigir canvis en el model econòmic davant la crisi "ecosocial". Els col·lectius denuncien que els governs actuals "atorguen més valor a la construcció de grans infraestructures que a la dignificació del sector primari" i que qui se'n ressent més és la classe popular. Per això, han fet una crida a entitats i persones d'arreu del territori a participar de la manifestació, des d'on també exigiran posar fi a la massificació turística, les desigualtats territorials i l'especulació amb els recursos bàsics. "Només a través de l'organització podem canviar el rumb del futur", han advertit.