«TOC TOC» ?Vicente Villanueva adapta al cinema la popular obra teatral de l'humorista i director francès Laurent Baffie

Actor, guionista de programes de ràdio i televisió, humorista i fins i tot cineasta: el francès Laurent Baffie esdevé tot un polifacètic personatge que no dubta a llançar-se a qualsevol vessant creativa. Tanmateix, l'èxit li va arribar a través del teatre en el moment en què va escriure l'any 2005 la comèdia d'embolics Toc Toc, un aparent divertimento que va esdevenir una de les obres teatrals més vistes al seu país i de les més exportades arreu del món.

Després d'aquest periple per les platees d'arreu (a Catalunya l'encarregat d'adaptar l'obra fou Jordi Galceran), el cineasta valencià Vicente Villanueva ha decidit prendre aquest text per a realitzar-ne una adaptació cinematogràfica. Autor amb una trajectòria on el gènere de la comèdia n'esdevé el principal fil conductor amb títols com Lo contrario al amor (2011) o Nacida para ganar (2016), Villanueva ofereix a Toc Toc un altre recital d'humor a través d'una sèrie de personatges que coincideixen a la sala d'espera d'un eminent psicòleg. Tots ells tenen un denominador comú: pateixen alguna mena de trastorn obsessiu compulsiu (TOC), ja sigui obsessió pel càlcul matemàtic o la síndrome de Tourette, i confien cegament que aquest psicòleg els doni algun remei. No obstant, el doctor no arriba, ja que el vol que havia d'agafar pateix un retard considerable, un fet que tot i que els seus pacients accepten d'entrada, ben aviat farà sortir a la llum les manies, impulsos, convulsions, obsessions i rituals de cadascun d'ells.

Amb un elenc encapçalat per, entre d'altres, Paco León, Rossy de Palma o Alexandra Jiménez, Toc Toc compta també amb la participació, en l'apartat musical, de l'artista Macaco, el qual ha compost la cançó principal de la pel·lícula.