L’amagatall de Judit Neddermann

EL PERIÓDICO descobreix els racons secrets d’alguns dels noms més coneguts de l’escena catalana, com els músics The New Raemon, Joana Serrat, Miqui Puig, Mazoni, Queralt Lahoz, David Carabén, Magalí Sare, Júlia Colom i Clara Aguilar, i els escriptors Marta Carnicero, Laura Fernández, Jordi Puntí, Jorge Carrión i Gemma Ruiz Palà.

Era d’esperar que Judit Neddermann, cantant i compositora aferrada a les arrels, amb un cinquè disc de títol Lar (o hogar en castellà i portuguès, dues de les tres llengües del disc; l’altra és el català), ens proposés com a amagatall favorit un espai ben present en tot el seu recorregut vital. Parlem de la plaça Àngel Guimerà de Vilassar de Mar, la ciutat on va créixer i on encara avui viu. "És la plaça on jugava de petita; on van estiuejar els meus avis i els meus oncles avis durant vint anys; on vaig començar a quedar amb els meus amics durant l’adolescència, i també és la plaça on vaig fer el meu primer concert sencer amb 15 anys, amb el meu primer grup. Ara és on vaig sovint a esmorzar i a relaxar-me", explica l’antiga cantant de The Gramophone Allstars, des de fa una dècada concentrada en un eclèctic però sempre subtil projecte en solitari.

Aquesta plaça continua sent part del seu dia a dia, o millor, mai ho ha deixat de ser. "Visc a prop des de fa un any, però m’he mudat moltes vegades i sempre és un lloc a què recorro, hi visqui a prop o no". Potser per les seves bones cafeteries, com el Petit Falgueras (plaça d’Àngel Guimerà, 7), que es nodreix dels productes de la centenària Pastisseria Falgueras, situada just al costat, o Oh! Cintes (c/ del Dr. Masriera, 1), on es pot trobar cafè d’especialitat: "Les combino perquè totes dues són meravelloses. M’encanten les magdalenes de la Falgueras perquè són les mateixes que menjava de petita". Per a ella l’esmorzar és sagrat; no és d’aquesta gent misteriosa que funciona en la vida unes bones hores sense menjar res. "És un dels meus moments favorits", diu. "Els matins m’encanten perquè tens tot el dia per davant".

No recorda haver aprofitat aquests esmorzars per escriure res: millor concentrar-se en les magdalenes. "Però sí que tinc una cançó en què esmento la plaça –assenyala–. Es diu Com pot ser, és la primera que vaig escriure, i parla d’aquell moment de l’adolescència en què passava hores i hores amb els meus amics parlant de política".

A prop d’aquesta plaça, en un parell de localitzacions a menys d’un minut, tenen lloc els concerts de l’enterament femení Festival Floral, que codirigeix la mateixa Neddermann i té la veïna Vilassar de Dalt com a seu complementària. "A Vilassar de Mar, un dels concerts se celebra a la plaça de Pau Vila i l’altre, als jardins de Can Sust, un nou espai cultural al poble d’iniciativa privada". La tercera edició, que se celebrarà entre el 24 i el 26 d’aquest mateix mes, compta amb Magalí Sare, Christina Rosenvinge i Maro com a ganxos principals.

Per veure actuar la mateixa Neddermann es pot acudir, per exemple, al CAT Tradicionàrius una mica abans, el 16 de maig, quan oferirà un concert especial del 10è aniversari del seu debut en solitari, Tot el que he vist. Entre el 26 de juny i el 31 de juliol pujarà a l’escenari del Teatre Romea com a part de l’elenc del Tirant lo Blanc dirigit per Joan Arqué, gran estrena del Grec. "A més, estic gravant tres singles i preparant també un epé per a la tardor, en eusquera i català. El 2025, a més, ¡publiquem sisè disc!". Tot es deu al bon cafè.