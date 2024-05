Els plans per gaudir d'un gran cap de setmana a les comarques gironines

Minibús Intergalàctic en concert

Divendres 10 a les 19.30 h a l'exterior de l'Estació Espai Jove (Girona)

El quintet gironí de rock psicodèlic Minibús Intergalàctic presenta a Girona, dins el cicle A Prop, el seu primer disc de llarga durada, «Meditacions des dels Miratges Mercúrics». Després del concert, la festa continuarà de la mà d'AlbertFM a la sala Yeah!.

El Festival Espurnes de Llagostera

Dissabte 11 a partir de les 17 h al Parc de l'Estació (Llagostera)

Una sessió de micro obert de Rodautors donarà el tret de sortida a les 17 h a un festival Espurnes que també comptarà amb les actuacions de Sergi Carbonell (18 h), Àlex Pérez (19.15 h) Travis Birds (20.15 h), Agnès Algueró (21.30 h), Pedro Pastor (22.30 h) i Sandra Monfort (23.45 h).

3a Festa del Circ de Bescanó

Dissabte 11 a partir de les 17 h a la Zona Esportiva de Bescanó

Programació de diferents espectacles a la zona esportiva de Bescanó de temàtica circ pensades per públic familiar. També jocs de fira i circ de carrer per a tota la família. Es podrà jugar i convertir-se en autèntics artistes de circ. Hi haurà servei de bar i menjar de furgoteques.

Demode Quartet al Festival A Cappella de Girona

Dissabte 11 a les 18 h a la plaça Independència de Girona

Coincidint amb Girona Temps de Flors, la plaça Independència acull al llarg de tota la setmana una nova edició del festival A Cappella. Demode Quartet és dirigit pel guionista i director d'escena Patxi Barco i la directora musical Joli Pascualena.

Brittain Ashford obre el cicle A Peu de Carrer a Girona

Dissabte 11 a les 20 h a l'exterior de l'Ateneu 24 de Juny de Girona

La cantautora novaiorquesa Brittain Ashford donarà aquest dissabte el tret de sortida a la 5a edició del cicle A Peu de Carrer que organitza l'Ateneu 24 de Juny. En aquest concert, d'accés lliure, però amb taquilla inversa, l'artista de folk i rock estarà acompanyada pel guitarrista Jay Chakravorty.

L'art emergent es reuneix a Calonge

Dissabte 11 i diumenge 12 al nucli antic de Calonge

La primera edició de l'Aparador, el festival de propostes artístiques emergents dissenyat per mostrar i promoure el treball de joves artistes amateurs en diferents disciplines, ha presentat la seva programació. En total, 42 propostes, principalment de les comarques gironines, ompliran el nucli antic de Calonge durant el cap de setmana.

Guíxols Flors a Sant Feliu de Guíxols

Dissabte 11 i diumenge 12 en diversos espais de Sant Feliu de Guíxols

Aquest cap de setmana se celebra una nova edició de Guíxols Flors. Les flors i composicions florals es podran visitar al Monestir durant dos dies. Es fan també actes paral·lels com la tradició de les catifes de flors als carrers del centre de la ciutat. Pel que fa al concurs, les flors estaran exposades al Monestir, el dissabte de 17 a 21h (a les 20h es donaran els premis) i també el diumenge, amb horari de matí i tarda (11 h a 14 h i 17 h a 20 h).

Festa Major de Vilablareix

Del divendres 10 al diumenge 19 en diversos indrets de Vilablareix

Del 10 al 19 de maig Vilablareix celebra la seva Festa Major amb un programa carregat d'activitats. El primer cap de setmana de la festa hi haurà la caminada nocturna, la popular Baixada dels sants Carretons, sardanes o havaneres.

L'Aplec de Farners, a Santa Coloma de Farners

Diumenge 12 a partir de les 10.30 h a Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners celebrarà aquest diumenge, 12 de maig, l’aplec de Farners, la celebració anual en honor a la Mare de Déu de Farners. La celebració arrencarà a les 10:30 h a la mateixa ermita, se celebrarà una missa amb la cobla La Flama de Farners i, posteriorment, a l’exterior de l’ermita es farà la ballada de 3 sardanes. A les 18 h, se seguirà amb l’aplec ja al centre de Santa Coloma, a la plaça Farners, on es farà la tradicional audició de sardanes amb la Cobla la Flama de Farners.