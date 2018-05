Telèfons sense marc

Una de les coses que més va cridar l'atenció al Mobile World Congress va ser la proliferació de l'osca en nombrosos mòbils. Aquesta esmena a la pantalla del telèfon intel·ligent que vam veure per primera vegada el passat mes de setembre de l'any en què Apple va presentar el seu iPhone X es va descobrir amb el pas del temps com una enginyosa tècnica i no com un disseny d´excentricitat. I també ha marcat tendència. Prova d'això és que en la majoria de petites còpies arribades de la Xina, aquesta novetat no serveix absolutament per res en carregar de sistema de reconeixement facial. Per si això fos poc, en aquests models econòmics, certs elements quedaran tapats per aquesta motxilla.

Per altra banda, les grans marques han sabut adaptar els seus nous terminals de gamma alta, adonant-se que el telèfon guanya no només imatge de superfície, sinó que també millora l'experiència de l´usuari. Tal és el cas de Huawei i de LG, que amb els seus recentment estrenats P20 i G7 ThinQ han aconseguit portar la malla un xic més enllà en permetre que la notícia es pugui «ocultar» a través de la creació per programari d'un negre marc que iguala tota la part superior del telèfon.

Però, per què serveix això tan de moda últimament? El primer que cal aclarir és que sota aquesta no només es troba la càmera frontal, sinó també tots els sensors necessaris per al cor­recte funcionament del sistema de desbloqueig per reconeixement facial. Malgrat això, encara segueix quedant el dubte de per què hauríem de crear una antiestètica -per a alguns- notícia en lloc d'una banda negra que ocupi tota la part superior de la pantalla. I la resposta és simple: l'espai de pantalla útil que es troba a dos costats serveix per mostrar molta informació, com la xarxa 4G i l'operador, la connexió wifi, l'hora o el estat de càrrega de la bateria. Tots aquests indicadors, si no existeix la notícia, aniran col·locats en la superfície de pantalla utilitzada per col·locar les icones de les aplicacions, per la qual cosa es reduiria la superfície útil d'aquesta.

I en el cas d'Apple, no convé oblidar la importància que el disseny té en tots els seus dispositius. En prescindir del botó d'inici inferior, i reduir a la mínima expressió la banda superior, la marca crea una vegada més un disseny icònic que diferencia l'iPhone X de la resta de competidors. Possiblement tots els futurs d'iPhone seguiran aquesta línia. Encara que la veritat és que la solució de poder ocultar, com en el Huawei P20 o en el LG G7 ThinQ també és intel·ligent.