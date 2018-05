Un tribut a Obrint Pas i una nit de versions, a les barraques

Un dels punts àlgids de la Festa Major de Cassà són els concerts de les barraques. Enguany la programació està marcada pel concert de Seguirem, una banda tribut d'Obrint Pas, i per la nit de les versions amb l'Orquestra Di-Versiones i l'Orquestra Maribel. Els dos dies de barraques estaran acompanyats pel Punt Lila, uns indrets on s'informarà qualsevol persona sobre què es considera actitud sexista.

Les barraques obriran avui les seves portes amb els concerts de Desakato, Seguirem i Dj Degree. La primera banda a pujar sobre l'escenari de Cassà de la Selva serà el grup Desakato a les dotze de la nit. La banda d'Astúries de punk rock presentarà el seu darrer disc que porta per títol Antártida. Es tracta del sisè treball de la banda, un EP de cinc temes enregistrat en direce a l'OVNI Estudi. En aquest treball la banda parla sobre el canvi climàtic, sobre el dany que li estem fent al medi en el qual vivim, que es pot veure amb el desglaç que estan patint els pols.

Tot seguit, a la una de la matinada, Cassà reviurà les cançons d'Obrint Pas de la mà del grup Seguirem. El 21 de març de 2013, el grup valencià Obrint Pas va anunciar la seva aturada temporal indefinida després de 20 anys de concerts. La formació va baixar dels escenaris deixant empremta a tota una generació.

Amb el sentiment d'haver quedat orfes de la seva música i el seu missatge, i de la inquietud per mantenir viu el que ells han creat durant tot aquest temps, va néixer el grup Seguirem per rendir tribut a Obrint Pas. Format per nou músics amb trajectòria dilatada a altres formacions musicals d'estil similar, la banda reprodueix de la manera més fidel els arxiconeguts temes d'aquesta formació, amb un directe carregat de força, energia i espectacle que farà reviure «aquelles nits d'estiu quan no teníem res». La primera nit de barraques finalitzarà amb la música del Dj Degree.

El dissabte serà la nit de les versions amb les actuacions de l'Orquestra Di-Versiones i l'Orquestra Maribel. La festa començarà a 2/4 d'una de la matinada amb una barreja d'himnes dels anys 60, 70 i 80 amb pinzellades de les cançons de ràdio fórmula dels últims anys, de la mà de Di-Versiones. Tot seguit, a les dues de la matinada arribarà l'agrupació de Sarrià de Ter. L'Orquestra Maribel oferirà un còctel senzill elaborat per música dels anys 80 i d'avui, tres parts de bon rotllo i un xic de bon humor, tot servit amb un aire molt fresc.

La festa continuarà a les 3.30 h de la matinada amb una sessió de música a càrrec d'Animals Dj's. L'escenari de Cassà es convertirà en una selva. La música, el color i l'amor entre animals són els grans protagonistes d'un show desenfrenat on pot passar de tot. La nit finalitzarà amb una xocolatada.

El diumenge les barraques també obriran les seves portes. Aquesta vegada amb una actuació infantil, a les 20.15 h, de la mà de Reggae per Xics. La banda The Penguins presentarà el seu nou espectacle Ballant damunt la lluna. Amb el combustible dels ritmes jamaicans, el grup farà viatjar el públic més enllà de les estrelles. Una actuació per a petits i també per a grans.

Les barraques també seran escenari de l'elecció de l'hereu i la pubilla i del sopar popular, a partir de les nou del vespre. Actes que estaran acompanyats per l'actuació de la Jove Orquestra de Cassà (JOC). Una formació instrumental que té per objectiu el treball de la música orquestral. Fundada l'any 1997 des de l'escola de Música Liceu Pere Mercader de Cassà, posteriorment ha esdevingut una associació gestionada pels mateixos membres de l'orquestra. La JOC aplega joves de Cassà de la Selva i rodalies i el seu repertori musical abraça des de la música barroca fins a la música actual, amb arrenjaments adients a les necessitats de la formació.

La festa continuarà a les dotze de la nit amb les actuacions de President Xai i la Masovera Barbuda. La primera banda es tracta d'un grup que combina la sonoritat del soul, el reggae, l'ska i la música balcànica. Aquesta jove banda emergent aposta per un directe energètic i dinàmic amb temes propis i versions.

L'última banda que actuarà enguany a la Festa Major de Cassà de la Selva serà la Masovera Barbuda. Es tracta d'un grup de versions format per joves amb ganes de menjar-se el món. Des del 2014, el grup versiona grans èxits de tots els temps i fant ballar i cantar a festes de tot tipus de les comarques gironines.