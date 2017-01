El seminari del Pla Director conclou que cal nova formació professional

n El seminari sobre els 10 anys del Pla Director de l'Empordà, que es va celebrar el passat mes d'octubre a Empúries, ha elaborat un document de conclusions entre les quals destaquen la vigència dels criteris del document amb la necessitat d'adaptar-los a la realitat actual. També consideren que cal elaborar una cartografia dels equilibris i desequilibris territorials davant la pèrdua poblacional a molts municipis; apostar pel creixement i la implantació de la indústria agroalimentària o la implantació d'un nou mapa de formació professional, entre d'altres.

La iniciativa, impulsada per la Fundació Catalunya Europa, es va realitzar amb l'objectiu de debatre els canvis que ha viscut la comarca en la darrera dècada des que es va aprovar aquest document que establia el desenvolupament territorial i d'infraestructures que havia de tenir l'Alt Empordà. Entre les principals conclusions que se'n va extreure hi ha el fet que cal adaptar els objectius al moment actual i també tenir en compte els canvis poblacionals que han tingut molts municipis així com fer una diagnosi d'aspectes com ara l'aigua, l'energia, l'habitatge o els equipaments. En definitiva, «redefinir el model territorial».

D'altra banda, consideren que cal fer una diagnosi dels problemes ambientals i estudiar la capacitat de càrrega del territori davant del canvi climàtic o avançar cap a un major «reequilibri» de l'economia de la comarca, ara massa centrada en el sector terciari.

Un altre dels aspectes que van aparèixer al debat va ser la necessitat d'apostar pel creixement i la implantació de la indústria agroalimentària i millorar la qualificació professional per ser més «competitius». A més, creuen que caldria apostar per instruments com la Llei de Barris.