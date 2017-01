Un veí de Figueres denuncia que fa sis mesos que està sense llum per un litigi

Un veí de Figueres, Carles Castellnou, denúncia que des de fa sis mesos viu sense llum ni gas i que també es va quedar sense aigua durant dos mesos. El motiu: un litigi per la casa on viu i de la que, assegura, els seus excunyats el volen fer fora. Tot va començar quan al 2011 es va morir el seu marit, que tenia l'habitatge del carrer Cresques Elies en usdefruit després de la mort de la mare. Castellnou diu que els germans del seu difunt marit mai l'han acceptat i que és víctima d'un assetjament homòfob però la situació va anar empitjorant fins al punt que a l'estiu d'aquest any va presentar denúncia davant dels Mossos després que un dels seus excunyats aconseguís, assegura a la demanda, donar-lo de baixa a la companyia elèctrica, Endesa, i a la d'aigua, Fisersa. L'afectat va ser a temps de canviar el nom del contracte del gas, aportant l'acta notarial on consta com a hereu de l'usdefruit de l'habitatge, però aquest Nadal li han tallat.

Segons diu, els seus excunyats al·leguen que a la casa hi ha ocupes i, aportant les escriptures anteriors, aconsegueixen que les companyies atenguin les seves peticions. «El que volen és que acabi marxant, fa cinc anys que em fan la vida impossible», insisteix tot assegurant que es troba en tractament mèdic per angoixa. Segons consta a la denúncia presentada davant de la policia, «el seu marit vivia en aquest pis, deixat per la seva mare, també difunta, en un 82% de l'ús de la propietat. El seu marit, però, no va fer testament i com a marit que era el declarant en va heretar l'usdefruit, també amb un 82%». El problema rau en el fet que els quatre excunyats de Castellnou volen vendre la propietat, de la que, segons el denunciant, serien nus propietaris com a fills de la difunta. «Vaig posar en mans d'un advocat el tema i no ho vaig voler denunciar perquè érem família però aquesta situació ja és insostenible», assegura.

La previsió és que se celebri un judici a mitjans d'aquest mes però Castellnou recorda que viu en unes condicions nefastes. Només té aigua freda perquè gràcies a les gestions d'un regidor va aconseguir resoldre el cas amb Fisersa però que a hores d'ara ni la companyia de gas ni la de llum han donat resposta a les seves demandes. «El que no puc fer és una alta nova de llum perquè val més de 3.600 euros», assegura. També es queixa que des del Govern municipal no han atès les seves demandes. «Són molt poc humans», afirma.

Mentrestant, es fa llum amb espelmes i, gràcies a alguns veïns, pot carregar l'0rdinador i el mòbil unes hores al dia. Tampoc pot utilitzar la nevera per la qual cosa, insisteix, es veu obligat a menjar fora de casa. «Ja he fet cinc denúncies però tot va molt lent i em pregunto de què serveix la Llei de Pobresa energètica si les companyies t'ho poden tallar així quan jo he aportat la documentació?», insisteix.

Amb tot, l'afectat diu que tot plegat es deu a una persecució no només pel pis sinó per la seva homosexualitat i per això ha penjat una pancarta al balcó del pis del que, com denuncia, el volen fer fora.