6,3 milions a la dàrsena esportiva de Llançà

El Club Nàutic de Llançà continuarà gestionant la dàrsena esportiva durant 25 anys i ahir es va signar el contracte. Aquest va lligat a un projecte de modernització de les instal·lacions que portarà a terme el Club Nàutic per etapes i que suposarà una inversió inicial de 6,3 milions d'euros. Les obres tindran un termini d'execució de tres anys i mig i serviran per modernitzar la dàrsena.

El projecte, segons ha informat Ports, contemplarà actuacions per tal de permetre atractar embarcacions de gran eslora a la zona del contradic i fomentar la vela i les activitats esportives. Es construirà un moll per a grans eslores amb una petita esplanda de serveis esportius. En el sector hi haurà un nou edifici de planta baixa per a l'escola de vela per impulsar el foment de la nàutica esportiva.

El projecte incorpora l'adequació dels edificis de serveis de la zona nàutica a les noves necessitats. Hi haurà un nou local com a punt d'informació de les activitats que es fan al port i com a magatzem de materials d'esports nàutics. Se situarà entre la platja i el port.

Finalment, es contempla la integració paisatgística i social de la dàrsena esportiva amb actuacions a la zona de ribera com una gran plaça urbana integrada al passeig marítim o un nou espai amb grades i rampes.