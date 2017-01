El Port de la Selva completa el projecte pilot per regenerar l'aigua

El Port de la Selva ha completat amb èxit el projecte pioner per autoabastir-se d'aigua que va començar el 2015. Les primeres infiltracions han donat els seus resultats i ara aquesta aigua ja forma part de la que s'està extraient de l'aqüífer del que es nodreix el municipi.

El procés per recuperar l'aigua s'inicia a la depuradora on part de l'aigua se separa, es passa per un filtre de carbó actiu, s'envia al dipòsit i després es condueix fins a les basses construïdes que la filtren fins a l'aqüífer per tornar a ser utilitzada. L'alcalde del Port, Josep Maria Cervera, ha explicat que els resultats demostren que el projecte és un èxit i que els permetrà «allunyar els períodes de sequera».

L'estiu passat el municipi del Port de la Selva va haver d'aplicar restriccions, pel fet que l'aigua havia arribat a nivells de salinitat molt elevats.