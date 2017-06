Com reduir fitosanitaris coneixent el clima

La D.O Empordà instal·larà cinc estacions meteorològiques en diferents vinyes de l'Alt i el Baix Empordà, que permetran reduir els tractaments fitosanitaris que es fan a les vinyes. Gràcies a aquests aparells es coneixeran les condicions climatològiques concretes de la zona. D'aquesta manera, el productor sabrà quina és la quantitat de producte químic que s'ha d'aplicar. El president de la D.O Empordà, Xavier Albertí, explica que el que es busca és "fer un producte més natural i ecològic". "Les prediccions que ens donarà aquesta tecnologia ens estalviarà tractaments indiscriminats que fins fa pocs anys es feien per defecte", ha assegurat. El cost inicial de les estacions és de 15.000 euros que assumirà la D.O Empordà.

Nou pas cap a una producció ecològica dels vins amb denominació d'origen Empordà. La quarantena de cellers que treballen sota aquesta marca disposaran, a partir de final d'any, de cinc estacions meteorològiques que permetran que el productor sàpiga el grau just de tractament químic que s'ha de donar a la vinya, en funció de les dades que reveli aquesta tecnologia. El president de la D.O. Empordà, Xavier Albertí, explica que és una aposta que va en sintonia amb "una tendència creixent" cap a la producció ecològica.

Les cinc estacions es repartiran entre l'Alt i el Baix Empordà. En concret, n'hi haurà quatre a l'Alt i una al Baix. Tot plegat amb un cost inicial de 15.000 euros als que s'hi haurà de sumar un manteniment d'uns 5.000 euros anuals, tot assumit per la D.O Empordà.

Fins ara les referències climatològiques s'agafaven de les estacions instal·lades per part de la Generalitat. Albertí explica que la tecnologia que ells implantaran és específica per la vinya. "Les estacions actuals són més genèriques, però es complementaran amb les que posarem des de la D.O", ha ressaltat.



Una zona propícia per l'ecològic

Albertí comenta que, tot i que "no és una obsessió" des de la D.O veuen com cada cop es va cap a una producció més ecològica dels vins que s'elaboren en els prop de 40 cellers que la conformen. En bona part es deu al tipus de clima que tenen les dues comarques, especialment la zona de l'Albera, situada més al nord de l'Alt Empordà. "Tenim un territori bastant propens a reduir els tractaments fitosanitaris a les vinyes, sobretot al nord on toca més la tramuntana i el clima és més sec", destaca.

Ara mateix un 20% dels cellers de la D.O Empordà tenen una producció ecològica. En concret, vuit dels 40 que la formen, la majoria d'ells a la zona nord de l'Alt Empordà. Per tot plegat, des de la direcció de la marca es convocaran unes jornades per debatre sobre la producció ecològica per tal d'informar dels avantatges que té, però també dels requisits que suposa un canvi.

Albertí destaca que en alguns cellers ja es fa producció ecològica, tot i que no tenen l'especificitat perquè suposa "tràmits carregosos que tiren enrere al propietari". "Esperem que les jornades serveixin per treure conclusions i poder afavorir una producció cada vegada més natural i sostenible", ha reblat.



La producció integrada, el primer pas

Abans d'arribar a l'ecològic, Albertí ha explicat que el repte seria tenir una majoria de cellers que treballin amb producció integrada. Aquest seria un pas previ a l'ecològic, ja que redueix molt els productes químics que s'utilitzen. "Seria una bona notícia poder dir a mitjà termini que la majoria de cellers treballa amb producció integrada", remarca Albertí.

Amb tot, el president de la D.O Empordà reconeix que encara s'està lluny d'altres països que ja han fet un pas definitiu cap a l'ecològic com Anglaterra o Alemanya. "A Catalunya encara no hi ha una cultura tant estesa de l'ecològic com a d'altres llocs, per això els cellers no s'hi han tirat de caps", explica.

En aquest sentit, Albertí conclou que el públic català que compra vins de la D.O Empordà valora més la proximitat i el fet que siguin cellers petits que "cuiden molt bé el producte".