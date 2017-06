Busquen un home de 82 anys de Llançà perdut fa cinc dies

Els Mossos d'Esquadra busquen un home de 82 anys veí de Llançà que va desaparèixer fa cinc dies. La família creu que l'ancià, Jacques Regnier, es va desorientar amb el cotxe quan es dirigia a visitar una amiga a l'hospital. Segons consta a la denúncia presentada davant dels Mossos, li van perdre la pista la matinada del 23 de juny. Aquella nit, la dona que vivia amb ell va haver de ser traslladada al centre hospitalari perquè no es trobava bé. El desaparegut va voler acompanyar-la i li va preguntar com havia de fer-ho per anar-hi amb cotxe. Però l'home, de nacionalitat belga, mai va arribar al destí. L'alarma la va donar la seva filla (que resideix a Bèlgica) després que un cosí seu li comuniqués que s'havia de reunir amb el seu pare aquell matí però que no s'hi havia presentat.

Després de comprovar que l'home s'havia endut el cotxe i que no el tenia aparcat a l'apartament de Llançà on vivia, la denunciant va decidir viatjar des de Bèlgica fins a Espanya. Un cop aquí, va rastrejar els moviments bancaris del seu pare. El primer l'hauria fer poc després de les nou del matí del mateix dia 23 en una gasolinera francesa. Així ho va corroborar un treballador de l'estació de servei quan la denunciant i la seva germana li van ensenyar una fotografia. Una hora després va pagar un tiquet fins a La Jonquera. La darrera pista la tenen en un altre peatge de 2,35 euros que correspondria, suposadament, al tram des de La Jonquera fins a Figueres. També va treure 30 euros d'un caixer automàtic, tot i que no n'han pogut esbrinar la localització.

La família creu que l'home es dirigia a l'hospital a veure la seva amiga però que es va desorientar i es va perdre pel camí. Per això i a banda de la denúncia, han penjat cartells on alerten de la seva desaparició. L'ancià fa 1,80 metres d'alçada, té els ulls blaus i, en el moment de la seva desaparició, portava una texans blaus, una camisa clara i una armilla blava. Conduïa un Nissan Micra de color blau.