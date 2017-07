Castelló treballa a marxes forçades per enllestir l´edifici dels locals de la platja

Castelló d'Empúries treballa a marxes forçades per poder acabar les obres de l'edifici de locals de la platja d'Empuriabrava, el Girasol. També hi ha tres locals en obres. Al llarg de l'estiu s'espera poder anar enllestint els treballs i que estiguin oberts sis establiments –quatre a l'edifici Girasol i dos a la platja–. Quedaran per adjudicar-ne dos. La platja compta amb altres activitats com l'espai esportiu obert fins a mitjanit o les de zones infantils. El passeig només queda pendent de la fase final que preveu, principalment, l'enjardinament.

A la platja hi ha tres locals repartits a diferents punts i un edifici principal, el Girasol, amb previsió que n'obrin cinc. El conjunt va ser declarat bé cultura d'interès nacional per evitar haver-lo d'enderrocar. Tota la zona interior es va decidir reformar.

L'Ajuntament porta a terme una millora a la part comunitària i els adjudictaris a cada locals. S'ha obert un accés a l'edifici des del passeig a l'espai comú central on encara hi ha l'emblemàtica piscina de la discoteca Passarel·la que ocupava l'edifici. L'Ajuntament la reconvertirà en una font.

Els operaris treballen a marxes forçades per poder-ho tenir enllestit el mes vinent, ha explicat l'Ajuntament. Les fonts municipals han informat que també estan en obres tres dels locals, alguns dels quals no podran obrir fins l'agost.

Mentrestant, s'afronta el tercer estiu sense l'oferta de restauració prevista per a la platja. La situació actual ve derivada de la finalització el 2012 de la concessió durant trenta anys de tot el passeig a mans d'una empresa.



Renoven tot l'edifici

L'Ajuntament va decidir obtenir la concessió; renovar l'edifici principal on es va tancar la discoteca i obrir un concurs públics per als nous establiments. Es va fere un intent d'adjudicar-los en instal·lacions provisionals el primer any però va quedar desert.

Just abans de l'estiu passat es van posar a concurs tots els locals que s'esperaven obrir al passeig, set en total. Només se'n van adjudicar tres i a un se li va revocar la concessió.

El març d'aquest any es va tancar el tercer concurs per poder omplir de locals l'edifici. Tres de les propostes van quedar desertes però s'han pogut negociar posteriorment.

En aquest moment són tres els locals oberts: un al Girasol, i dos més situats en altres punts de la platja. Una vegada acabades les obres en marxa seran quatre dels cinc els que estaran oberts a l'edifici Girasol dedicats a la restauraació. A la resta de la platja continuarà pendent d'adjudicar un dels locals, segons les dades facilitades.



Futbol, handbol i voleibol

El que sí té enllestit l'Ajuntament de Castelló són els equipaments esportius de la platja. Com en els darrers anys hi ha disponible una pista d'handbol platja, dos camps de futbol platja i quatre pistes de voleibol. També s'ha ampliat el parc de street workout. Per segon any consecutiu, des de dilluns i fins a l'11 de setembre es podrà fer ús de l'espai en horari nocturn fins a dos quarts d'una de la nit. Fins al 15 de juliol hi haurà habilitat un punt d'informació a la zona esportiva.