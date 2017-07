Un incendi agrícola a Vilajuïga crema matolls i oliveres

Un foc va cremar ahir al migdia una zona agrícola propera al celler Espelt de Vilajuïga. L'incendi es va declarar pels volts d'un quart d'una. En l'extinció hi van col·laborar les ADF dels voltants així com tres vehicles de bombers que es van desplaçar fins als llocs dels fets. A quarts de dues de la tarda es va donar l'incendi per apagat amb una extensió cremada de 1.500 m2, la qual va cremar principalment matolls i oliveres, sense afectació als habitatges propers. Una persona hauria pogut resultar ferida de la mà, però no va requerir atenció del SEM.