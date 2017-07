Els pagesos s´oposen al macrocamping de Garriguella

Unió de Pagesos s'oposa frontalment al projecte del macrocàmping de Garriguella que tindria capacitat per a dues mil persones. Consideren que suposarà un fort impacte de densificació en una població que només té 857 habitants i que alterarà el paisatge en un sòl d'interès agrari. També estan preocupats per si es podrà garantir el subministrament d'aigua. Diumenge se sumaran a una concentracio de protesta a Mas Comellas convocada per la plataforma Salvem Garriguella.

Demanen a l'Ajuntament de Garriguella l'aturada immediata dels tràmits per a l'aprovació d'un projecte que no respecta la normativa vigent i «que es comprometi a vetllar per la conservació d'una àrea d'especial interès agrari i paisatgístic on les activitats que li són pròpies són les agrícoles i les ramaderes».

El projecte preveu 665 unitats d'acampada amb una capacitat per a 1.995 usuaris en una superfície de 17,48 Ha. El càmping ha d'allotjar 330 estructures tipus bungalou i equipaments de restaurant, supermercat, bar i auditori amb una edificabilitat de 8.700 metres quadrats.Per Unió de Pagesos el càmping és «representatiu d´un model de turisme massiu» en un poble on ja hi ha un altre tipus de turisme.

El macrocàmping divideix la població on el govern defensa que beneficia l'economia i una part de la població en contra.