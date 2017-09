Càmeres al carrer Major, possible solució

L´Ajuntament continua apostant pels sistemes de videovigilància per tal d´intentar dissuadir a l´hora de cometre actes delictius. Se n´instal·laran als principals accessos del municipi, però també al carrer Major i al casc antic. Aquesta última intervenció es farà aprofitant les obres previstes per l´any vinent al centre. El Pertús ja compta amb tres càmeres de videovigilància i dos lectors de matrícules. De moment, no ha acabat ni amb la venda ambulant ni amb el tràfic de droga.