Condemnen un policia nacional que es quedava droga comissada per vendre-la

Un cas de malversació de cabals i salut pública que ha acabat en un acord entre fiscalia i defensa. L'Audiència de Girona va condemnar ahir un policia del cos nacional al qual van sorprendre tres anys enrere agafant la droga en custòdia que hi havia a la comissaria de Portbou per poder-la vendre.

Els fets es remunten al 2014, quan l'agent, que va esperar a trobar-se sol durant el canvi de torn a la comissaria, va agafar d'amagat la clau del dipòsit on es guardava un maletí amb 5,8 quilos de marihuana. L'home es va apoderar d'un paquet d'1,2 quilos –valorat en més de 1.300 euros– però va oblidar de penjar la clau de la sala al clauer i se la va endur.

Aquest fet el va delatar i, malgrat que en un principi va negar que en fos culpable, es va acabar inculpant i confessant que ho havia fet amb la intenció de vendre-la posteriorment.

Durant la seva detenció i recollida d'objectes personals, els agents van descobrir que en la cartera on portava la placa insígnia policial hi tenia una petita bossa de cocaïna, la qual va al·legar que era per a consum personal.



Un llarg procediment

En passar a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció número 4 de Figueres per aquests fets va ser enviat a presó provisional, la qual va aconseguir evitar pagant una fiança de 5.000 euros.

En un inici, el fiscal Enrique Barata demanava una pena de 4 anys i mig de presó i multes per valor de 5.350 euros per a l'acusat. També se li demanava una inhabilitació de 5 anys i mig. En aquesta condemna ja es contemplava l'atenuant de reparació del dany, perquè va tornar la droga robada i va lliurar els diners per fer front a la responsabilitat civil.

Tres anys després, el ministeri fiscal demana una pena de 2 anys de presó i una multa de 4.000 euros, el quàdruple del cost de la droga robada, com a autor d'un delicte contra la salut pública i malversació de diners i efectes públics.

Barata va explicar que la conformitat s'ha fet d'acord amb un informe del metge forense fet aquest mateix any on es diu que l'acusat «presentava un trastorn ansiós depressiu i un trastorn adaptatiu que li minvaven parcialment les seves capacitats».

L'agent no anirà a la presó perquè va reconèixer els fets, però durant la condemna no podrà tornar a exercir el seu càrrec. De moment resta suspès i, segons Barata, li serà molt complicat tornar a treballar al cos perquè «tindrà antecedents penals i una sanció administrativa de tipus sancionador per part del cos de policia que pot acabar molt probablement en exclusió».