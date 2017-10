L'Escala comença les obres per allargar el passeig de Riells

L'Ajuntament de l'Escala ha començat aquesta setmana les obres de la primera fase del projecte de prolongació del passeig de Riells. Els primers treballs es fan al tram de carrer des de la cruïlla amb el carrer Sibil·la de Fortià fins a la Clota Petita.

El termini d'execució és de sis mesos. Es preveu un paviment a un sol nivell, amb espai de carril bici en aquesta prolongació de l'avinguda, així com la millora del paviment al pas per la punta del Noi Esquerrà, molt malmès en diversos punts. També es preveuen punts on poder-se asseure de cara al mar a la zona de la Clota Petita.

En un futur, el projecte ha de continuar fins a arribar a connectar amb l'accés a la zona de les Planasses, parc natural, facilitant la circulació a peu i en bicicleta en tot el trajecte. També es millorarà el sistema de desguassos pluvials.

La primera fase de la prolongació de l'avinguda Riells fins a la Clota Petita, inclosa la zona de la punta del Noi Esquerrà, es va adjudicar a l'empresa Narcís Matas, que va ser la que va presentar l'oferta més avantatjosa entre les deu que es van presentar al concurs.

L'adjudicació s'ha fet per un import de 754.000 amb una ampliació de garantia de deu anys i una aportació per part de l'empresa per a millores que puguin sorgir durant l'execució de fins a 21.175 euros.

L'obra compta amb subvencions de la Generalitat i de la Diputació de Girona per valor d'uns 400.000 euros. En aquest sentit, aquest és un dels pocs projectes inclosos dins el Pla de Foment Territorial del Turisme en l'àmbit de Catalunya.