La Jonquera rep 11.475 camions diaris

La Jonquera és el cap de setmana un gran aparcament de camions que esperen reprendre el trajecte a les dotze de la nit del diumenge quan acaba la restricció de trànsit a França. Una de les àrees de servei, Red Tortuga, ha elaborat un estudi que xifra en 11.475 els camions que circulen diàriament per la població.

Els camions circulen de pas per creuar el punt fronterer en els dos sentits. Per Red Tortuga, les elevades xifres han estat superiors a l'any passat.

Les darreres dades del Ministeri de Foment sobre el pas de vehicles pesants per aquest punt situen un creixement del 9,5% el primer semestres del 2017 respecte a l'any passat.

Per Red Tortuga, les xifres situen la població com un «punt estratègic per al transport de mercaderies a Europa».

L'estudi posaria xifres per considerar que és «la principal porta d'entrada de mercaderies per terra a Espanya».

El grup Red Tortuga té a la Jonquera una de les 1.200 estacions de serveis que té distribuïdes arreu d'Espanya i Europa.

La presència de tants camions ha portat a acollir una important presència d'àrees de serveis per atendre les necessitats del pas de camions diaris. A més, comporta la necessitat de preveure un major manteniment per l'efecte d'aquest elevat trànsit a les carreteres. Recentment Foment ha portat a terme una actuació a les rotondes amb un ferm molt malmès pel pas de vehicles pesants.

La restricció a França de circulació els caps de setmana afegeix la necessitat de disposar d'àrees de descans per als transportistes que s'hi apleguen a milers. Això genera alhora noves necessitats com la de garantir la seguretat en els polígons.

La presència de robatoris s'ha pogut reduir en els darrers temps per l'actuació policial i les mesures preses pels mateixos empresaris i l'Ajuntament amb la col·locació de barreres i càmeres de seguretat per poder mantenir una activitat que és una de les importants fonts d'activitat econòmica a la població.