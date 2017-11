Tiroteig a Figueres

Els Mossos d'Esquadra està investigant un tiroteig que s'hauria produït a la zona del Recinte Firal de Figueres aquest dissabte. Els fets van tenir lloc pels volts de els quatre de la matinada quan el dos homes sortien d'una discoteca de la zona on s'haurien discutit. Segons alguns testimonis, un d'ells va disparar-li a l'altre tres o quatre trets però no va aconseguir tocar-lo i les bales haurien impactat contra el seu vehicle. Posteriorment, l'agressor hauria pujat al cotxe i hauria intentar atropellar-lo sense èxit, tot i que l'hauria tocat a la zona del maluc. Finalment, l'agressor va marxar del lloc dels fets abandonant el vehicle que conduïa en un aparcament proper. Segons han confirmat els Mossos, la presumpta víctima es va presentar a la comissaria de Figueres el mateix dissabte per denunciar que havia rebut diversos impactes de bala al seu cotxe. L'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos (AIC) s'està fent càrrec de la investigació per intentar aclarir els fets.

La zona d'oci del Recinte Firal de Figueres va ser l'escenari aquest dissabte d'un tiroteig. Segons han explicat alguns testimonis, tot plegat va començar cap a les quatre de la matinada a la sortida d'una discoteca que hi ha a la zona, just al davant d'un conegut local d'entrepans i a tocar de l'entrada dels cinemes.

Dos homes haurien discutit a l'interior del local i a la sortida, un hauria començat a disparar l'altre sense aconseguir tocar-lo tot i que les bales haurien impactat contra el cotxe de la presumpta víctima. Després d'això, hauria intentat atropellar-lo però només hauria aconseguit tocar-lo per la zona del maluc. Finalment, l'agressor va fugir però pel camí hauria abandonat el vehicle que conduïa en un aparcament proper.

Zona del Firal on s'haurien produït els incidents | Foto: ACN

Després dels fets, la víctima es va dirigir a la comissaria dels Mossos de Figueres. Segons han explicat, l'home va denunciar que havia rebut diversos impactes de bala al seu cotxe. L'AIC s'està fent càrrec de la investigació.

El punt on es va produir l'incident està molt concorreguda aquelles hores perquè s'hi concentren les principals discoteques i locals musicals de la ciutat.