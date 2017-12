Roses tindrà una càtedra sobre la relació entre els ecosistemes marins i la salut

L'Ajuntament de Roses comptarà amb la Càtedra de la UdG «Oceans i Salut Humana», que suposarà la promoció d'estudis per mostrar les relacions entre els ecosistemes marins i la salut de les persones. Roses acollirà jornades i serà el centre d'estudis. L'Ajuntament farà una primera aportació per al 2018 de 17.000 euros per col·laborar.

Roses serà per segona vegada seu universitària. Després de la creació de la Càtedra d'arqueologia, ara s'ha establert un nou conveni amb la UdG per crear la relacionada amb els ecosistemes marins i la salut humana.

Carles Pàramo, en el seu darrer dia com a regidor, va explicar que la càtedra se centra en «la promoció d'estudis sobre les complexes relacions que s'estableixen entre els ecosistemes marins i la salut humana de les persones, així com la transferència d'aquests coneixements a la societat, contribuint a difondre la necessitat de protegir els ecosistemes marins per tal de conservar la salut i el benestar de les persones».

La càtedra estarà dirigida pel rosinc i biòleg Josep Lloret, professor a la UdG. Pàramo va llegir un escrit de l'estudiós al darrer ple. Segons Lloret, «la càtedra neix amb la vocació de servei de fer arribar el seu missatge a diferents sectors de la població» i apunta que l'impacte de la protecció dels ecosistemes marins per tal de preservar la salut de les persones amb la promoció d'accions de manera indirecta afavoreixen l'economia del sector turístic i pesquer.



Col·laboració d'universitats



La càtedra compta amb la col·laboració de diferents universitats –fins i tot d'altres països–, de centres d'investigació com el CSIC i de diferents gremis o sectors empresarials com els pescadors. Pàramo va explicar que es buscarà un espai per ser la seu de la càtedra i va posar sobre la taula possibles espais com Ca l'Anita o la Ciutadella. Les activitats relacionades amb la Càtedra es faran a la població, excepte les que puguin requerir equipaments científics específics. El conveni de col·laboració té una durada de cinc anys i és pror­rogable. L'Ajuntament ha aprovat la primera aportació econòmica, que seran els 17.000 euros.

Un cop constituïda la Càtedra es crearà, d'acord amb el que estableix el Reglament de Càtedres de la Universitat de Girona, una Comissió de Seguiment formada pel director de la Càtedra, un representant per part de la Universitat de Girona designat pel rector o rectora, i un per l'Ajuntament de Roses, que la presidirà. Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l'any i donarà compte dels seus treballs a cadascuna de les parts signants del conveni.

El conveni de col·laboració amb la universitat i l'aportació econòmica es van aprovar per unanimitat de tots els grups. Durant la sessió plenària es va evidenciar la importància de convertir-se per segona vegada en seu universitària i de promoure aquest tipus d'estudis.