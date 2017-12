Comença l´asfaltatge de la nova C-260 a Vilatenim

Les obres a la C-260 a Figueres estan a la recta final i aquesta setmana l'empresa adjudicatària ha començat els treballs d'asfaltatge dels nous carrils de la carretera al tronc principal. Les màquines treballen en els dos laterals omplint de formigó els dos nous vials.

Paral·lelament s'estan acabant les obres a les dues noves carreteres.

Els quatre carrils podrien obrir-se al trànsit abans d'acabar el 2017 si es compleixen els terminis previstos. Encara quedarà pendent, però, la construcció del vial sud que connectarà amb la zona industrial del Firal sense haver de passar per l'N-II, així com la finalització del vial nord que transcorrerà paral·lel a l'N-II i pel qual encara no hi ha data fixada.

Les obres per desdoblar l'últim tram que quedava de la carretera C-260 van començar al gener en un tram de 750 metres de longitud. L'àmbit de l'obra va des de l'enllaç amb la carretera N-II fins a la rotonda de Vilatenim i és, precisament, aquest tram, el que és a punt d'enllestir-se. Malgrat que el termini d'execució de les obres del desdoblament era de 15 mesos i es preveia finalitzar-les el maig del 2017, s'han acabat allargant fins aquest desembre. Un cop s'hagi acabat amb la pavimentació del tronc central es podran retirar les tanques que ara separen les obres dels negocis a peu de la C-260 al seu pas per Vilatenim.

Vint anys d'espera

Figueres ha esperat uns vint anys per veure l'execució de les obres a la C-260 en el marc del desdoblament de la carretera fins a Roses. La necessitat d'enderrocar diverses propietats va alentir un projecte que haurà costat gairebé 17 milions, 8,9 dels quals per a la indemnització dels propietaris afectats. L'entrada a Figueres es converteix durant l'estiu en un cul d'ampolla en ser l'únic tram sense desdoblar. A partir d'ara s'espera que hi hagi més fluïdesa. La carretera és un dels accessos a la ciutat però també permet enllaçar amb l'N-II i l'N-260.Per facilitar la connexió amb les botigues i que els vianants puguin travessar la carretera sense que el trànsit s'hagi d'aturar, s'ha construït una passarel·la amb rampes i escales i a cada costat. Ja fa setmanes que està enllestida, però encara no està permès que l'utilitzin vianants.